Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) verbucht nach einem erfolgreichen Jahresabschluss 2021 auch im ersten Halbjahr 2022 ein deutlich besseres Ergebnis als kalkuliert.

ZAK-Vorstand Jan Deubig verkündete bei der Verwaltungsratssitzung am Dienstag trotz sinkender Abfallmengen einen Gewinn der Anstalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro zum 30. Juni. Damit wurden die Annahmen im Wirtschaftsplan um 1,9 Millionen Euro übertroffen. 2021 hatte die ZAK einen Jahresgewinn von rund zwei Millionen Euro erwirtschaftet.

Als Grund für die erfolgreiche Zwischenbilanz nannte Deubig überplanmäßige Erlöse aus nicht andienungspflichtigen Abfällen sowie die Direktvermarktung des am Standort produzierten Stroms. So konnten bei der Stromeinspeisung überplanmäßige Erlöse in Höhe von knapp 200.000 Euro erzielt werden. Das positive Zwischenergebnis ist auch ganz praktischen Gründen geschuldet: Aufgrund von Lieferengpässen sank der Materialaufwand bei Wartung, Instandhaltung und Reparaturen.

Im ersten Halbjahr leicht rückläufig waren die angelieferten Hausrest- und Bioabfälle. Einen regelrechten Einbruch der Abfallmengen gab es dagegen im Bereich von behandeltem Holz. „Hier hat sich der Markt komplett gedreht“, begründete Deubig den Rückgang um fast 1700 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz des positiven Zwischenergebnisses warnte Deubig vor bestehenden Unsicherheiten. „Die aktuelle Krise lässt die Zukunft schier unkalkulierbar erscheinen.“ Beispielhaft nannte er die diskutierte Einführung eines Strompreisdeckels, die Dynamik bei den Altholzpreisen sowie mögliche Belastungen durch Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes.