Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) rüstet sich für die Zukunft. Zehn Millionen Euro sollen in eine Wasserstoff-Tankstelle und Müllfahrzeuge der nächsten Generation investiert werden. ZAK-Vorstand Jan Deubig will Pionierarbeit leisten. Was ihn ärgert, ist das Hickhack um Fördergelder

Der Einsatz regenerativer Energieträger ist bei der ZAK schon lange auf der Tagesordnung. Windräder drehen sich, Photovoltaikanlagen auf dem Gelände im Osten von Kaiserslautern