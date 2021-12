Trotz zuletzt drastisch gestiegener Energiepreise und ständig neuer regulatorischer Hürden ist es der ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern) gelungen, ihr finanzielles Fundament weiter zu stärken. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen in Höhe von knapp 54 Millionen Euro einen Bilanzgewinn der Anstalt in Höhe von rund 1,03 Millionen Euro vor.

In dem Ergebnis enthalten ist die planmäßige Rückführung von 1,9 Millionen Euro gebührenkalkulatorischer Überdeckungen der Vorjahre an die Gebührenzahler. Das Eigenkapital der ZAK beträgt zum Ende dieses Jahres rund 27,1 Millionen Euro. Gleichzeitig sind für das neue Jahr Investitionen in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro im Betrieb gewerblicher Art (BgA), in dem die Deponie, die Erzeugung erneuerbarer Energie und abfallwirtschaftliche Dienstleistungen abgebildet werden, und rund 14,3 Millionen im Hoheitsbereich geplant.

Strom und Fernwärme aus Bioabfall

Für das Jahr 2022 erwartet die ZAK mit einem Volumen von knapp 110.000 Tonnen nahezu gleichbleibende Siedlungsabfallmengen. Dazu werden wieder rund 500.000 Tonnen mineralischer Abfälle auf der Deponie entsorgt. Auch die Erzeugung von Strom und Fernwärme durch die Behandlung von biogenen Abfällen soll nahezu unverändert bleiben.

ZAK-Vorstand Jan Deubig verwies darauf, dass trotz der sehr konservativen Berechnung der Energiepreise in der Gebührenplankalkulation allein in den vergangenen sechs Monaten mehr als 300.000 Euro zusätzliche Kosten entstanden sind. Ein großes Ärgernis sei die „zunehmende Regulierungswut auf EU-, Bundes- und Landesebene“, so Deubig. „Die ständigen neuen Regelwerke binden erschreckende Ressourcen in der Verwaltung und verursachen hohe Kosten. Wir müssen uns dem Klimawandel stellen, das wollen wir auch, aber wir müssen auch die regulatorischen Hürden zurückfahren.“ Ziel müsse es sein, sich auf das Erreichen wichtiger Ziele zu fokussieren.

Wasserstoffprojekt der ZAK soll vorangetrieben werden

Unterstützung von der Politik erhofft sich Deubig bei der Förderung des Wasserstoffprojektes der ZAK. Entsprechende Anträge seien bereits beim Bundeswirtschafts-, Bundesumwelt- und Bundesverkehrsministerium eingereicht worden. „Uns läuft langsam die Zeit davon“, so Deubig. Trotzdem sei er optimistisch, das „sich 2022 etwas bewegt“.

Der ZAK-Vorstand informierte den Verwaltungsrat über die Weiterentwicklung der bestehenden und selbst entwickelten Abfallwirtschaftssoftware. Diese bildet die Hauptsäule der bei der ZAK eingesetzten Softwarelösungen. Es sei jedoch nun zwingend notwendig, die Zukunftssicherheit der Funktionen der Software auch in Zukunft zu gewährleisten, um das System auf eine neue Softwareplattform zu migrieren, so Deubig. Mit dem angestoßenen Projekt „Waage 4.0“ soll neben der Sicherheit auch eine zukunftsoffene und moderne Softwarelösung gewährleistet bleiben.

Aufgrund neuer Auflagen und Vorgaben hat sich die ZAK dazu entschlossen, die mechanisch-biologische Bioabfallbehandlungsanlage zu modernisieren. So soll der 1984 errichtete Tiefbunker umgebaut werden, um eine Annahmekontrolle und Fremdstoffabtrennung zu ermöglichen. Eine bessere Kompostqualität und weniger Emissionen verspricht der Umbau der Rotteboxen im Kompostwerk. Zudem soll der Annahmebereich der VM-Presse umgebaut werden. Insgesamt investiert die ZAK rund zehn Millionen Euro in diese Maßnahmen.

Der Wald ist ein Sorgenkind

Sorgen bereiten der ZAK Teile ihrer 40 Hektar großen Waldfläche. „Wir merken, dass vor allem die alten Buchenbestände leiden“, so Deubig. Etliche Bäume seien am Absterben, so dass man um Baumfällungen im dreistelligen Bereich nicht herumkomme. Vor allem an den Waldrändern werde mit klimaresistenten Arten aufgeforstet, so der ZAK-Chef.

Turnusgemäß übernimmt Landrat Ralf Leßmeister zum 1. Januar 2022 den Vorsitz des ZAK-Verwaltungsrates von Bürgermeisterin Beate Kimmel.