Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine Strompreisbremse geeinigt. Der Vorstoß stößt bei ZAK-Vorstand Jan Deubig auf wenig Gegenliebe. Denn ein regulierendes Eingreifen in den Strommarkt berge im Falle einer undifferenzierten Ausgestaltung das große Risiko, dass weniger Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. In einem Brandbrief bittet Deubig Verbände und Politik um Unterstützung.

„Wenn das so kommt, muss ich das Biomasse-Heizkraftwerk runterfahren und schlimmstenfalls abschalten“, klagt Deubig. Die Deckelung des Stromhandelspreises würde bei der heutigen Kostenstruktur dazu führen, dass bei den meisten Kraftwerken die Erzeugungskosten nicht gedeckt werden können. Allein der Preis für Holzbrennstoff, beispielsweise Altholzhackspan, habe sich von Juli 2021 bis Juli 2022 für die Verwerter um rund 50 bis 70 Euro pro Tonne erhöht. Dies liege an der gesteigerten Nachfrage.

Eine Rolle spiele auch das reduzierte Aufkommen an Bau- und Industrieholz, Holzknappheit und gestörte Lieferketten in Folge der aktuellen Krisen sowie einem geringeren Biomassezuwachs in Folge der Trockenheit. Hieraus resultierten gestiegene Erzeugungskosten von rund fünf bis 15 Cent pro Kilowattstunde im Vergleich zum Vorjahr. „Hinzu kommen gestiegene Kosten zum Beispiel für Verbrauchsmaterialien der Rauchgasreinigung und Instandhaltung sowie Personal. Die Erzeugungskosten dürften damit aktuell in den meisten Anlagen weit über 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde liegen.“

Wenn nun eine Deckelung der Handelspreise undifferenziert auch für diese Stromerzeugung käme, würde dies sofort eine Drosselung der Anlagen bedingen, wenn nicht gleichermaßen die Brennstoffpreise fallen“, argumentiert Deubig. Damit sei kurzfristig jedoch nicht zu rechnen.

„Die Wirkung wäre fatal. Aus Biomasse kann bereits heute rund sechs bis acht Prozent der deutschen Stromerzeugung geleistet werden. Dieser Beitrag ist damit höher als es die Kernenergie noch ist.“ Zudem sei die Stromerzeugung aus fester Biomasse grund- und spitzenlastfähig, schnell regelbar und netzdienlich.