Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) übernehmen die Direktvermarktung von Strom aus dem Biomasseheizkraftwerk der Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Rund 3650 Haushalte könnten mit dem grünen Strom versorgt werden.

Aktuell arbeiten ZAK und SWK bereits bei vielen Projekten zusammen. So fließt die in dem Biomasseheizkraftwerk erzeugte Wärme in das Fernwärmenetz der Stadtwerke. Seit 2015 waren dies jährlich rund 45 Gigawattstunden, teilen ZAK und SWK in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Nun übernimmt der Energieversorger auch die Direktvermarktung des dort erzeugten Grünstroms, der von der ZAK nicht selbst verbraucht wird. Die ZAK verzichtet dafür auf die ursprünglich noch bis 2025 vorgesehene EEG-Umlage. „Mit unserem Biomasseheizkraftwerk bieten wir Strom, der jederzeit verfügbar ist. Am Markt wird Grünstrom derzeit deutlich stärker nachgefragt und die Wertigkeit des Produkts honoriert. Mit Blick auf den Wegfall der EEG-Umlage markiert dies eine Wende, bei der wir gerne mit der SWK eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt ZAK-Vorstand Jan Deubig.

3650 Haushalte mit grünem Strom versorgen

Durch die Zusammenarbeit werden die Weichen gestellt, den Anteil an grünem Strom aus der Region zu erhöhen, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden, heißt es weiter. Rund zwei Drittel des im Biomassekraftwerk erzeugten Stroms wird von der ZAK nicht selbst verbraucht. So stehen den Stadtwerken rund 12.300 Megawattstunden für die Direktvermarktung an der Energiebörse EEX zur Verfügung. Geht man davon aus, dass ein Haushalt im Jahr durchschnittlich 3500 Kilowattstunden Strom verbrauche, könne man so rund 3650 Haushalte mit grünem Strom versorgen. „Mit der Direktvermarktung aus erneuerbaren Quellen bündeln wir dezentral erzeugten Strom aus der Region“, erklärt Markus Vollmer, Mitglied des Vorstandes der Stadtwerke Kaiserslautern.