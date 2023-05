Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Deutsche Umwelthilfe hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, in dem sich die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) in einer Kategorie erfolgreich durchgesetzt hat. Künftig trägt sie die Auszeichnung „Grüner Wertstoffhof“. In Sachen Umweltschutz nutzt die ZAK ganz unterschiedliche Ansätze.

Mit ihren Konzepten in Sachen Umweltschutz und ihrer Arbeit hat sich die ZAK bei einem bundesweiten Wettbewerb der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen ähnliche Einrichtungen durchgesetzt.