Ende August soll wieder der Kapiteltaler Almabtrieb stattfinden – allerdings nicht digital, wie noch im vergangenen Jahr, sondern wieder vor Ort bei der ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern). Allerdings mit angepasstem Konzept.

Besucher in Dirndl, Karohemd und Lederhose, Schweinshaxe und Weißwürste vom Grill, eigens abgefülltes Festbier und Melodien aus der Alpenregion: Die ZAK will beim fünften Kapiteltaler Almabtrieb am 29. August wieder einiges auf die Beine stellen, nachdem im Vorjahr eine abgespeckte Online-Variante stattfand. Wie der Betrieb mitteilt, sollen die Gäste mit einem Fassbier-Anstich begrüßt werden. Für Lieder aus dem Alpenraum sorgen die Almabtrieb-Dauerbrenner „XXL Steirer“ um Sänger Herbert Traint.

Die ZAK habe ihr Veranstaltungskonzept der aktuellen Corona-Lage angepasst. Statt eines großen Festzeltes werden 30 Pagodenzelte mit jeweils zwei Biertischgarnituren aufgebaut. Jedes Zelt bietet Platz für 16 Gäste – dies bedeute aber auch, dass ein Zutritt nur möglich ist für Geimpfte (gegen das Coronavirus), Genesene (nach einer Infektion mit dem Coronavirus) oder Getestete (PoC-Antigen-Schnell-Test, nicht älter als 24 Stunden vorm Besuch). Um das Veranstaltungsgelände der ZAK betreten zu dürfen, muss die jeweilige Person mindestens eines dieser „3G-Merkmale“ erfüllen. Die Ausnahme bilden Kinder bis einschließlich 14 Jahren, die davon ausgenommen sind.

Die Besucherzahl ist begrenzt, Reservierungen sind nicht möglich. Um festzustellen, ob freie Plätze auf dem Festgelände vorhanden sind, wird am Veranstaltungstag auf www.zak-kl.de ein Ampelsystem freigeschaltet, das in Echtzeit die Anzahl der verfügbaren Plätze anzeigt. Die detaillierten Zutritts- und Hygieneregeln für den Almabtrieb sind ebenfalls über die Homepage abrufbar.