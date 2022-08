Ozapft is! Am Sonntag hatte die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) auf ihrem Gelände im Kapiteltal zum sechsten Mal zum Almabtrieb bei ausgelassener Oktoberfeststimmung eingeladen.

Im Spätsommer, wenn das Gras nicht mehr wächst und die Kälte sich auf den Hängen ausbreitet, wird in den Bergregionen das Vieh ins Tal geführt, wo es in den Stallungen überwintert. In den vergangenen Jahren konnten die Besucher des Festes im Kapiteltal die Tiere an den Hängen des rund 60 Meter hohen Restabfallhügels weiden sehen. Bedingt durch die diesjährige Hitze und Trockenheit wurden die knapp 90 Schafe bereits vor ein paar Tagen von dem Schäfer Werner Preisler auf dessen Gelände im Hagelgrund umquartiert, wie ZAK-Vorstand Jan Deubig berichtet.

„Besseres Wetter gibt es nicht“, ist Fest-Organisator Dirk Leibfried am Sonntagmittag überzeugt. Angenehm spätsommerliche Temperaturen ermöglichen es den zahlreichen Gästen, sich entspannt im Freien aufzuhalten. „Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit“, ertönt es von der Bühne. Die XXL-Steirer sind auch in diesem Jahr mit Stimmungsliedern aus dem Alpenraum am Start. Besucher in Dirndl, Karohemd und Lederhosen schunkeln, während sie es sich bei Schweinshaxe und Weißwürsten vom Grill und mit frisch vom Fass abgefülltem Festbier gut gehen lassen. Zum Nachtisch können sich die Süßmäuler leckeren Kuchen von den Mehlinger Landfrauen gönnen.

Freien Eintritt für Zoo zu gewinnen

Das Kapiteltal zählt zum Revier der Försterin Ines Golditz vom Forstamt Otterberg. Gemeinsam mit ihrem Mann Mathias Golditz und dem Forstamtsleiter Markus Gatti stehen sie mit der Erlebnisschule Wald und Wild unter anderem für Fragen der Gäste zum Klimawandel und der Situation des Waldes zur Verfügung. Die Zooschule des im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach gelegenen Tierparks bietet an ihrem Glücksrad für Kinder die Möglichkeit, freien Eintritt in den Zoo, eine Tierpatenschaft oder die Teilnahme an einem Workshop auf dem Zoogelände zu gewinnen. Der Leiter der Zooschule, Danny Stock, seine Mitarbeiterin Lena Stoller und Paula Mohrhardt, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr im Tierpark ableistet, haben den ganzen Nachmittag über gut zu tun.

Ebenso rege geht es am Stand des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) zu. „Wir sind immer gerne hier und freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der ZAK“, so der Vorsitzende für Kaiserslautern, Jürgen Reincke. Er freut sich über den unerwartet hohen Beratungsbedarf vieler Menschen in diesem Jahr.

Gebastelte Insektenhotels

Vor allem das Thema Wespen treibe die Fragenden um. Benno (6) und seine Mutter Tanja von Wächter aus Morlautern basteln mit den Ehrenamtlichen Saskia Opatz und Svenja Schäffler Insektenhotels. „Wir überlegen, wo wir das Insektenhotel aufhängen werden“, meint die Mutter. „Am besten windgeschützt, Richtung Osten, wo nicht so viel Sonne draufscheint“. Gerne stehen die NABU-Mitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. Wer nicht im Festzelt sitzen möchte, hat es sich auf Strohballen am Rande des Geländes bequem gemacht.

Hier warten auch zwei Schafe auf ihre Streicheleinheiten. Christopher Kuhnert steht mit seinem kleinen Sohn Louis an der Einzäunung. Der Zweijährige schaut gebannt auf die wiederkäuenden Tiere. „Louis hat noch nie echte Schafe aus der Nähe gesehen“, meint sein Vater und amüsiert sich über die staunenden Blicke des Kleinen. Auch Oberbürgermeister Klaus Weichel und Bürgermeisterin Beate Kimmel stehen kauend mit Wurst- und Frikadellenbrötchen in der Hand an Bistrotischen. „Das hier ist wie immer ein wunderbares Fest und trotz Konkurrenz zum FCK-Spiel bestens besucht“, so Kimmel.