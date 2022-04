Die ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern) sieht sich mit „exorbitanten Kostensteigerungen und Lieferengpässen“ konfrontiert. Im Verwaltungsrat sagte ZAK-Vorstand Jan Deubig, er erwarte, dass die Abfallgebühren ab 2024 dieser Entwicklung Rechnung tragen werden. Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von zehn Prozent koste die ZAK pro Jahr rund zwei Millionen Euro, rechnete Deubig in der Verwaltungsratssitzung vor. So koste beispielsweise die Harnstofflösung Adblue das Dreifache, Hydrauliköl fast das Doppelte, Diesel sei von 1,45 Euro vor wenigen Wochen auf 2,12 Euro gestiegen. Auch Reifen seien aktuell 25 Prozent teurer, weshalb die ZAK sich einen kleinen Vorrat auf Lager gelegt habe. Doch nicht alle Kostensteigerungen könnten aufgefangen werden. Verschärft werde die Situation durch die Lieferengpässe. So seien Lieferketten unterbrochen, Ersatzteile, Rohprodukte oder Halbleiter nur noch schwer erhältlich. Durch ein fehlendes Steuergerät sei ein Lkw zehn Wochen lang nicht einsatzfähig gewesen, berichtete Deubig. Derzeit sei Weitsicht und gute Planung gefragt, denn die Lieferzeiten von Nutzfahrzeugen und Radladern bewegen sich bei mehr als einem Jahr. Die ZAK rechnet ab kommendem Jahr mit weiteren Kosten durch die CO 2 -Bepreisung auf Müllverbrennung. Es sei falsch, Abfälle mit fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl gleichzusetzen. „Die Infrastruktur am Laufen zu halten, wird von Tag zu Tag schwerer.“