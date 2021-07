Zahlungsaufforderungen einer Inkassogesellschaft ist ein Mann aus dem Stadtgebiet nicht nachgekommen – stattdessen hat er die Polizei eingeschaltet. Wie der 70-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er zuletzt mehrere Aufforderungen erhalten, einen angeblich noch offenen Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro zu bezahlen. Weil er sich aber sicher war, nichts gekauft oder bestellt zu haben, ignorierte er die Schreiben.

Als sich die Gesellschaft am Mittwoch erneut meldete, wurde es dem 70-Jährigen zu bunt: Er fragte bei dem Inkassodienst nach. Dabei erfuhr der Mann, dass der Betrag auf eine Warenbestellung bei einem Onlinehändler zurückgeht. Die bestellte Ware wurde an eine Adresse in Kaiserslautern versandt – allerdings nicht die Adresse des 70-Jährigen. Der Mann erstattete Anzeige wegen Betrugs, offensichtlich hat jemand seine Daten missbraucht.