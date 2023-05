Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Oh oh oh, it’s Magic“: Der Düsseldorfer Youtube-Star Pablo Brooks stellte seine EP „Not Like the Movies“ in der Kammgarn vor. Er löste Kreischalarm im Dauermodus aus.

Zuerst war eine junge Songwriterin aus Berlin an der Reihe, mit zierlicher Stimme und zierlichen Liedern über Liebe, Leben und Leute: Juli Gilde. Sie klingt ein bisschen wie Anett