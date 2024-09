Für die Fans des SV Morlautern war es eine besondere Oberligapartie. Sie bekamen im Heimspiel gegen Wormatia Worms, das die Gäste klar für sich entschieden, nicht nur viele Tore, sondern auch ein großes Polizeiaufgebot zu sehen.

Das hatte man in dieser Runde noch nicht erlebt. Um und im Stadion Kieferberg wimmelte es am Sonntagnachmittag von Polizisten. Das zeigte, dass Spiele gegen Worms nicht alltäglich sind. So wurden