Yoshi heißt das neue Maskottchen des Japanischen Gartens Kaiserslautern. Dieser Name für den neuen Koi machte das Rennen beim Namenswettbewerb. Ebenso hat ein zweiter Koi, der beim Besuch des Japanischen Generalkonsuls zu dessen Ehren eingesetzt worden war, einen Namen bekommen: Heiwa.

Mit Yoshi und Heiwa kann man sogar zu Hause kuscheln: Die beiden Koi gibt es auch als Plüschtiere im Shop des Japanischen Gartens zu kaufen, präsentiert der Vereinsvorsitzende Ralf Kammer die Neuzugänge. In kleinerer Version lassen sie sich als Accessoire bei sich tragen.

Die damals noch namenlosen Yoshi und Heiwa wurden zusammen mit dem dritten Koi Tanaka beim Besuch des japanischen Generalkonsuls Shinichi Asazuma aus Frankfurt Anfang Juni ins Wasser gesetzt.

Damit war die Namenssuche eröffnet: Über Facebook und eine Box am Eingang des Gartens konnten Vorschläge eingereicht werden, „Hunderte waren es“, rekapituliert Kammer die Resonanz. Beim Mitgliedertag – an dem der Vorsitzende selbst wegen Corona außer Gefecht war – wurde Yoshi als Siegername gekürt. Der gängige Name Yoshi kann auch Glück oder gut bedeuten; Heiwa steht im Japanischen eindeutig für Frieden.

Ausgesucht waren die Fische vom Koi-Experten Sascha Münch, Mitarbeiter des Zoo-Handels Fressnapf, der als Beiratsmitglied den Vorstand bei der Auswahl berät und sogar öfter in Japan persönlich Koi selektiert. Das Maskottchen Yoshi gehört zur Kategorie der Kohaku, wörtlich rot-weiß.

Koi gibt es nicht nur in sehr vielen Unterarten, sondern auch Preisstufen – bis zum eindeutigen Luxus-Objekt für betuchte Sammler: Einer der Vorfahren von Yoshi hatte einen Preis von 1,5 Millionen Dollar erzielt, berichtete Münch beim Besuch des Generalkonsuls den staunenden Gästen.

Der für den Generalkonsul eingesetzte Koi, der nun auf Heiwa getauft wurde, ist ein Tancho, ein weißer Koi mit rotem Punkt auf dem Kopf. Der dritte im Bunde namens Tanaka – ebenfalls ein gängiger japanischer Vor- als auch Familienname – gehört zur Koi-Art der Goshiki, was übersetzt fünf Farben bedeutet. „Er sieht aus, als habe er rot geschminkte Lippen“, beschrieb Münch dessen besondere Zeichnung.