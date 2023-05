Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die WVE ist nicht nur in der Stadt aktiv. Ihre Photovoltaikprojekte setzt die städtische Tochter auch im Nordosten Deutschlands um. Die größte Anlage im Bestand wurde nun erweitert. Tobias Grüner erklärt, warum sich solche Projekte in Brandenburg leichter umsetzen lassen und wo der neue Vermarktungsansatz in Kaiserslautern zum Einsatz kommen könnte.

Bereits 2017 hat die WVE GmbH Kaiserslautern – Wasser, Versorgung, Energie – die Anlage im brandenburgischen Werneuchen, etwa zehn Kilometer von Berlin entfernt, in Betrieb genommen.