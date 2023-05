Schäden an zwölf Bäumen im Jean-Schoen-Park beschäftigte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag. Ein unbekannter Mann hielt sich gegen halb drei auf dem Parkgelände zwischen der Schoen- und der Lauterstraße auf. „Laut einem Augenzeugen konnte er den Verdächtigen dabei beobachten, wie dieser mit einem Wurfbeil auf die Bäume warf“, heißt es weiter im Polizeibericht. Eine Streife konnte den Täter nicht mehr vor Ort antreffen. Die anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Alle Bäume wurden durch die Würfe mit dem Beil „erheblich beschädigt“. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und trug ein Feinripp-Unterhemd, schwarze Hosen sowie Handschuhe, die an den Fingern frei waren. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-2250 entgegen.