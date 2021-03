Otto Günter Franz wohnt in Schopp und hatte am RHEINPFALZ-Lesertelefon eine Frage rund um den Öffentlichen Personen-Nahverkehr auf dem Herzen. Ihm ist aufgefallen, dass es in Kaiserslautern vom Hauptbahnhof aus keine direkte Busverbindung zum Westpfalz-Klinikum gibt.

„Ich komme in Kaiserslautern an und muss dann quasi eine Stadtrundfahrt machen, um ans Klinikum zu kommen“, sagt Franz. Umsteigen und kleinere Fußmärsche sind dabei unter Umständen ebenfalls inbegriffen, was sich insbesondere für Gehbehinderte zu einem wahren Abenteuer entwickeln könne, findet Franz.

„Der Busverkehr in der Stadt ist sternförmig um die Stadtmitte herum organisiert“, erklärt Boris Flesch, der Leiter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK). Querverbindungen – die vom Leser angesprochene Direktanbindung Hauptbahnhof ans Westpfalz-Klinikum wäre eine solche – gebe es nur äußerst selten.

Den Hinweis, dass es keine direkte Verbindung Bahnhof-Klinikum gebe, bekomme er öfter von Fahrgästen zu hören, was auch bereits dazu geführt habe, dass die SWK darüber nachdenken, „perspektivisch da auch eine Änderung vorzunehmen“, so Flesch.

Allerdings sei das nicht ganz so einfach, sagt Flesch mit dem erneuten Verweis auf das Grundgerüst des Fahrplans und die sternförmige Organisation rund um die Stadtmitte. Erst vor etwas mehr als einem Jahr sei beispielsweise die Strecke der Linie 117 verändert worden. Die Busse der Linie führen jetzt nicht mehr nur von der Stadtmitte in den PRE-Park, sondern bedienten auch noch den Hauptbahnhof. So könnten Bahnfahrer, die im PRE-Park arbeiteten, gleich noch weiter den ÖPNV für den Weg zur Arbeit nutzen, sagt Flesch.

Wer ans Klinikum möchte, muss – vom Hauptbahnhof kommend – in der Stadtmitte umsteigen und die Linie 101 oder Linie 104 nehmen. Es bestehe für Bahnreisende aus Richtung Pirmasens außerdem die Möglichkeit, bereits am Bahnhaltepunkte Galgenschanze auszusteigen und einige hundert Meter an die nächste Haltestelle der Linie 104 zu laufen, die einem dann auch zum Westpfalz-Klinikum bringe, erklärt Flesch.