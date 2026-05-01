Ein Highlight für Kinder und Jugendliche aus der Region: Mit Jannik Freestyle kommt am Mittwoch der bekannteste deutschen Fußball-Freestyler nach Weilerbach.

Ab 17 Uhr bietet er auf dem Gelände des FV Weilerbach einen Workshop mit begrenzter Teilnehmerzahl an. Der Freestyle-Künstler begeistert mit spektakulären Balltricks und zählt zu den erfolgreichsten Creatern seiner Szene. Allein auf TikTok folgen ihm rund 1,9 Millionen Menschen, hinzu kommen eine große Reichweite auf Instagram und YouTube. Bekannt ist Jannik für kreative Trickshots, technische Perfektion und seine mitreißende Art, mit der er vor allem junge Fußballfans begeistert.

In seinen Workshops vermittelt er jedoch weit mehr als Showelemente: Im Mittelpunkt stehen Ballgefühl, Technik, Koordination und Kreativität – verbunden mit jeder Menge Spaß und Motivation. Die Teilnehmer lernen neue Tricks, verbessern ihre Ballkontrolle und erleben Training mit Eventcharakter. Weil die Plätze bewusst limitiert sind, soll jedes Kind intensiv vom Training mit dem Freestyle-Profi profitieren können. Der Workshop richtet sich an Kinder aus der Region und verspricht ein besonderes Erlebnis mit viel Bewegung und Inspiration. Wer dabei sein möchte, sollte schnell sein: Eine Anmeldung ist unter anderem über die Ticketplattform Reservix möglich. Mit dem Gastspiel von Jannik Freestyle holt der FV Weilerbach ein außergewöhnliches Fußball-Event in die Westpfalz. Zuschauer sind willkommen und haben freien Eintritt.