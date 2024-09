Über der Digitalisierung der Lauterer Schulen hängt ein großes Fragezeichen: Seitdem die Stadt mangels Geld die beauftragte KDK (Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Kaiserslautern) im Mai abrupt zurückgepfiffen hat, ist unklar, wer sich um den Aufbau und die Wartung digitaler Strukturen an Schulen kümmert. Im Stadtrat am Montag wurde aus Zeitgründen nicht über den Stand berichtet.

Im Oktober 2022 hatte die Stadtverwaltung die städtische Tochter KDK damit beauftragt, die Digitalisierung an den 32 Schulen in Kaiserslautern zu übernehmen, also ein lokales Rechenzentrum aufzubauen und den Support der schulischen Geräte zu übernehmen. An drei Pilotschulen – den Berufsbildenden Schulen I und II sowie dem Hohenstaufengymnasium – hatte die KDK mit der Digitalisierung begonnen, nach und nach sollten die übrigen 29 Schulen dazukommen. Aufgrund der Haushaltslage stoppte die Stadt im Mai das Projekt. Seitdem ist unklar, wie es weitergehen soll. Ob städtische Mitarbeiter den Support leisten können, wie diese finanziert werden sollen und wie überhaupt IT-Fachkräfte gewonnen werden können, dies alles sind unbeantwortete Fragen.

Das Land gibt für den Support Fördermittel in Höhe von elf Euro pro Schüler – viel zu wenig, urteilte eine sich daraufhin aus Protest formierende Kommission auf Landesebene; rund 60 Euro werden von ihr als realistisch eingestuft.

Fragenkatalog der SPD von Stadt noch nicht beantwortet

Die SPD hatte vor einer Woche einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung eingereicht, um zu erfahren, wie das Problem gelöst werden soll und hatte sich in der Sitzung am Montag Antworten erhofft. Da sowohl die Zeit zur Bearbeitung als auch die Zeit in der Sitzung zu knapp war, verwies Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU) auf den nächsten Schulträgerausschuss Anfang Oktober oder die nächste Stadtratssitzung für eine Präsentation zu dem schwierigen Thema.

SPD-Fraktionschef Patrick Schäfer brachte den Vorschlag ein, dass die Stadtverwaltung einen Workshop mit den Ratsmitgliedern veranstaltet, wie dies Baudezernent Manuel Steinbrenner zum Thema Feuerwache beispielsweise erfolgreich getan hatte. Diese Idee unterstützte Michael Kunte (Grüne), forderte jedoch, dass das IT-Unternehmen Demando – über die Stadtwerke Kaiserslautern eine städtische Tochter – dabei sein sollte, ebenso wie Vertreter der Schulen mitwirken sollten.

Diesem Vorschlag eines Workshops stimmte der Stadtrat bei zwei Enthaltungen zu.