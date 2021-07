Zwei zweite Plätze in Springprüfungen der Klasse S belegte Wolfgang Schmidt von der RSG Barbarossa Kaiserslautern beim Reit- und Springturnier in Schwetzingen. Mit der 15-jährigen Zweibrücker Stute Chilli Pepper hatte er einen Rückstand von 55 Hundertstelsekunden. Ähnlich knapp war sein Rückstand in der Springprüfung der Klasse S, die sofort entschieden wurde.