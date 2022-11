In Siegelbach sind Einbrecher am Wochenende in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Ortsrand, aus dem sie einen Tresor mitnahmen. Nun werden Zeugen gesucht.

Als das Ehepaar am Sonntag zu seinem Haus zurückkehrte, fand es laut Polizei ein offenes Fenster, durchwühlte Schränke sowie ein Loch in der Terrassentür vor. Die Eindringlinge hatten sich zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, offenbar jeden einzelnen Raum vorgenommen und nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Gold, Bargeld und wertvoller Schmuck sowie Dokumente und Geschäftsunterlagen befanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-2620 entgegen.