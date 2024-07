Er habe „so vorbildlich gehandelt, wie man es als Laie eben tun kann“, sagt Einsatzleiter Bernd Piro von der Kaiserslauterer Feuerwehr am späten Nachmittag: Mit einem Feuerlöscher hat der Sohn einer Anwohnerin am Freitag einen Wohnungsbrand in der Kantstraße bekämpft – nachdem aus bisher ungeklärten Gründen loses Papier auf einer Kommode in Flammen aufgegangen war. Ausgebrochen war das Feuer im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses, teilt Piro mit, verletzt wurde dabei niemand. Gegen 15.30 Uhr war die Lautrer Berufswehr alarmiert worden – als die 16 ausgerückten Mann allerdings vor Ort eintrafen, war „das meiste schon gegessen“, so Piro, der Brand größtenteils unter Kontrolle. Mehr Arbeit bereitete den Einsatzkräften hingegen die Entrauchung der Wohnung. Zu den Ursachen des Feuers könne Piro keine Angaben machen, sagt er. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.