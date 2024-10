Am späten Mittwochnachmittag brach in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Das Feuer entstand im dritten Obergeschoss, und Anwohner, die den Rauch bemerkten, verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Der 71-jährige Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause, jedoch konnten die drei Katzen des Bewohners nur noch leblos in der Wohnung aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, doch die anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre eigenen Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren vier Feuerwehrfahrzeuge und 12 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt von vier Rettungssanitätern. Die Rudolf-Breitscheid-Straße musste während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die Brandursache ist bisher unklar, jedoch gibt es keine Hinweise auf eine absichtliche Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.