Die Aufnahme aus dem Jahr 1926 wurde Ecke heutiger Albert-Schweitzer-Straße/Orffstraße gemacht. Die Albert-Schweitzer-Straße hieß damals noch Hohenecker Straße. Unsere aktuelle Aufnahme ist vom gleichen Standort aus gemacht.

Als das historische Foto aufgenommen wurde, war in Kaiserslautern „Franzosenzeit“. Die Stadt war nach dem Ersten Weltkrieg von 1918 bis 1930 französisch besetzt. Auf dem Originalfoto ist bei Vergrößerung zu erkennen, dass das kleine Straßensperrschild in der Bildmitte in französischer Sprache geschrieben ist: „Rue barrée“ ist in großer Schrift zu lesen und darunter ganz klein in Deutsch: „Straße gesperrt“.

Der Wohnblock rechts auf dem Foto von 1926, heute Albert-Schweitzer-Straße, ist in den Jahren 1921 bis 1923 von dem Architekten Philipp Spengler gebaut worden, der zusammen mit Stadtbaumeister Hermann Hussong das heutige Königsviertel entwarf. Die Häuserreihe links gehört zur Orffstraße.

Auf dem Foto sind Straßenbauarbeiten abgebildet. Der Straßenausbau kam erst vier, fünf Jahre nach dem Wohnhausbau in Gang. Die „Straßen“, die Sandwege, wurden geschottert und festgewalzt. Wohnungsbau hatte in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Priorität. Fußgänger, Karren und Pferdefuhrwerke kamen auf dem sandigen Straßenbelag ganz gut zurecht.