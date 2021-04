Auf dem großen Parkplatz an der Meuthstraße könnten schon bald die Bagger rollen. Unter dem Label „Schlosswiese – Leben und Wohnen“ plant die RS Immobilien GmbH ein Großprojekt. Was vorgesehen ist und warum Einzelhandel an der Stelle kein Thema mehr ist.

Noch im Frühjahr hieß es, auf dem Areal zwischen Burg- und Lauterstraße, zwischen Meuthstraße und der SVG-Tankstelle, soll ein Vollsortimenter mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche, dem Vernehmen nach Edeka, angesiedelt werden. Diese Pläne sind jetzt vom Tisch, auch weil sich öffentlich Widerstand gerührt hatte. Citymanager Hanno Scherer hatte sich vehement dagegen ausgesprochen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hatte argumentiert, der Standort sei „autokundenorientiert“ und leiste keinen Beitrag zur wohnungsnahen fußläufigen Versorgung. Im Bauausschuss wurden am Montagabend neue Pläne präsentiert, die der Gestaltungsbeirat schon für gut befunden hat, wie Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, betonte. Ein Verkauf des städtischen Grundstücks könnte damit noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Zumal der Bauausschuss am Montag mit großer Mehrheit die Weichen dafür gestellt hat, dass es im Bebauungsplanverfahren weitergeht, mit der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Hochwertige Bebauung geplant

Geplant ist eine „hochwertige Bebauung“, bei der viel Wert auf Dachbegrünung, Fassadengrün und Grün im Umfeld gelegt wird. Auch Urban Gardening ist in dem Bereich angedacht. Im Raum steht eine Investition von 32 Millionen Euro. Planen soll das Großprojekt der Kaiserslauterer Architekt Holger Gräf. Wo heute Autos Stoßstange an Stoßstange parken und alles komplett versiegelt ist, sind drei Gebäudekörper vorgesehen. In der Platzmitte könnte ein siebengeschossiges Boardinghaus mit 60 Einheiten gebaut werden, in dem Wohnungen nur temporär vermietet werden, beispielsweise an Gastwissenschaftler. Zur Lauterstraße hin, wo ein sieben Meter freier Streifen frei gelassen werden muss für mögliche andere Verkehrsführungen, soll ein Parkhaus mit Tiefgarage auf vier Ebenen mit Platz für 250 Parkplätze entstehen. Dort soll es laut Franzreb auch Ersatz-Stellflächen für die Fahrzeuge von städtischen Bediensteten geben, die heute ihre Autos an der Meuthstraße abstellen. Auf der Parkgarage wiederum planen die Investoren, hinter denen der Kaiserslauterer Unternehmer Christian Ritter steht, auf zwei Ebenen zehn Wohnungen.

In einem L-förmigen Riegel an Meuth- und Burgstraße soll dem Vernehmen nach auf vier Ebenen ebenfalls in erster Linie Wohnraum geschaffen werden, Studentenappartements, aber nicht nur. Entlang der Burgstraße könnten in den Obergeschossen auch Dienstleistungen untergebracht werden.

Bei den Erdgeschoss-Flächen legt die Verwaltung Wert darauf, dass sie nicht für Wohnen reserviert werden. Hier deutete Franzreb an, dass es Überlegungen gibt, städtische Einrichtungen unterzubringen. Es gibt außerdem die Idee, dort ein Café oder einen kleinen Frischemarkt anzusiedeln. Für die Erdgeschossnutzung wird es einen städtebaulichen Vertrag geben, so Franzreb. Für das Umfeld macht das Grünflächenreferat strenge Auflagen.

Deutlich wurde in der Bauausschusssitzung, dass die Stadt lieber heute als morgen eine Entwicklung auf dem innerstädtischen Filetstück in direkter Nachbarschaft von Japanischem Garten und der neuen Hochschule auf dem Campus Kammgarn in Gang setzen würde. Franzreb erinnert daran, dass seit dem Jahr 2016 immer wieder andere Pläne diskutiert wurden, Investoren kamen und gingen. Franzreb: „Uns geht es von Anfang an um eine wertige Vermarktung, wir wollen das Grundstück nicht einfach nur verkaufen. Dafür hat es zu viel Potenzial.“ Die jetzt geplanten Nutzungen seien nachhaltig. Die Entwürfe hätten den Gestaltungsbeirat überzeugt, sagte Baudezernent Peter Kiefer.

„Wir brauchen dort eine Aufwertung“

Einig waren sich die Vertreter im Bauausschuss, dass an der zentralen Stelle – es handelt sich um über 8000 Quadratmeter – mitten in der Stadt unbedingt etwas passieren muss. „Wir brauchen dort eine Aufwertung, das ist keine schöne Fläche“, sagte Harald Brandstätter (SPD). Wenn das Areal parkähnlich gestaltet werde, sei das gut. Auch solle die Baumreihe mit alten Platanen an der Burgstraße erhalten bleiben. Aus Sicht von Michael Littig (CDU) muss an der Stelle eine Entwicklung erfolgen. Allerdings solle die ökologisch gestaltet werden. Festgeschrieben ist dazu im Bebauungsplanentwurf beispielsweise, dass keine Steingärten, Kiesbeete oder Schotterflächen zulässig sind. Kritisch steht die FDP dem Verfahren gegenüber. „Was passiert bei Starkregen“, fragte Brigitta Röthig-Wentz. Laut Franzreb gibt es klare Festsetzungen der Stadtentwässerung zum Hochwasserschutz.