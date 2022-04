Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Raabengasse aus. Laut Polizei war um 19.05 Uhr ein Notruf eingegangen, weil in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Der Inhaber der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht daheim, die Nachbarn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Wohnung ist laut Polizei aber nicht mehr bewohnbar. Weder die Brandursache noch der entstandene Schaden sind bislang bekannt. Ein Gutachter wird den Brandort nun untersuchen.