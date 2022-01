In einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße brannte am Dienstag eine Wohnung aus. Unter den Bewohnern gab es keine Verletzten. Zwei Ziervögel kamen um. Nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters Felix Heiland wird der Schaden auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Wohnung im Erdgeschoss sei durch den Brand und den Rauch derzeit nicht mehr nutzbar. Zwei andere Familien konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer war am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, so die Polizei. Drei Trupps der Feuerwehr bekämpften den Brand unter Atemschutz im Gebäude. Der Bewohner des Erdgeschosses war nicht in seinen vier Wänden, als das Feuer ausbrach. Die anderen Familien konnten das Gebäude selbst verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.