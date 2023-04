Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Jahren haben sich viele junge Familien in Siegelbach angesiedelt. Weil die Nachfrage an Baugrundstücken ungebrochen hoch ist, hat Ortsvorsteher Gerd Hach (SPD) schon ein weiteres Baufeld im Blick. Und er pocht auf eine Verbesserung von Kita- und Schulsituation.

Wie sieht’s im Neubaugebiet Zwerchäcker aus?

Drei Bauabschnitte sind abgeschlossen, ein Großteil der Flächen ist bebaut. Demnächst soll der vierte Bauabschnitt an den Start