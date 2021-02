Die Scheiben eines Wohnmobils eingeschlagen und Feuer gelegt haben zwei Männer in der Nacht zum Dienstag. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Hauseigentümer in Miesenbach die fremden Personen in seinem Garten. Die alarmierten Polizeistreifen konnten einen der flüchtenden Täter zu Fuß verfolgen und festnehmen. Es handelte sich um einen „polizeibekannten“ 18-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Das Feuer im Innenraum des Wohnmobils löschten die Polizeikräfte, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Dennoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wer der zweite Täter ist, weiß die Polizei noch nicht. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06371/92290 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de.