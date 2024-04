Die selbstverwaltete Wohngemeinschaft „Wohnleben“ der Arbeiterwohlfahrt am Berliner Ring 88 schreibt seit zehn Jahren ihre Erfolgsgeschichte. Dabei kam es im Jahr 2023 fast zur Insolvenz – vier von sieben Bewohnern waren verstorben. Dazu kamen Tariferhöhungen, die zu dem existenzbedrohenden Engpass führten. Doch davon ist zum Geburtstag keine Rede mehr.

Eigentlich hätte die Wohngemeinschaft am Berliner Ring eine Art betreutes Wohnen für Demenzkranke werden sollen, erinnert Hermann Schulze, Vorsitzender des AWO-Stadtkreisverbands Pirmasens, in seiner Rede zum zehnten Geburtstag der WG. Doch das sei zu teuer gewesen, allein schon wegen der erforderlichen Nachtbereitschaft. Daraufhin sei von den AWO-Betreuungsvereinen Pirmasens und Südwestpfalz das Wohnprojekt neu konzipiert worden.

Eine halbe Million Euro habe das vom Architekten Arnold realisierte WG-Projekt gekostet, für das die Mieter nicht nur Miete bezahlen, sondern auch eine Sozialpauschale für die Finanzierung der Präsenzkräfte sowie einen Pflegebeitrag, der direkt an die Pflegekasse entrichtet wird. Finanziell unterstützt wurde der Bau vom Land, die Bauhilfe Pirmasens investierte, die AWO Pirmasens zahlte aus Spenden und Eigenmitteln die komplette Ausstattung der Gemeinschaftsräume und der Küche, Waschmaschine und Trockner.

Drei Präsenzkräfte zur Unterstützung

Das Besondere an der WG ist, dass dort hilfs- und pflegebedürftige Menschen miteinander leben, denen ein Alltagsservice durch drei Präsenzkräfte geboten wird: Manuela Schmitt, Andreas Gerlach und Annette Sheriff machen diesen Job. Diese personelle Kontinuität sei das Fundament und gewährleiste Sicherheit, Vertrauen und den familiären Aspekt, erklärt Schulze. Wer einen Pflegedienst benötige, buche den individuell nach seiner Wahl.

„Die Bewohner haben sich als Fremde getroffen, jetzt sind sie eine eingeschworene Gemeinschaft“, erzählt der AWO-Vorsitzende. Das Konzept sei so erfolgreich, gerade weil es eine ausgewogene Balance zwischen Nähe und Distanz biete. Das sei das Erfolgsgeheimnis des Hauses. In der WG herrsche eine so gute Atmosphäre, dass auch fünf Bewohner aus dem Haus tagsüber ins Erdgeschoss kämen, berichtet Schulze weiter. Dort hätten sie Gesellschaft und einen Mittagstisch in der Gemeinschaftsküche obendrein.

Immer voll vermietet

Achim Kölsch berichtet, wie er im September 2023 in die Wohngemeinschaft kam: „Das kann ja was werden“, habe er sich gedacht. Wegen seiner MS-Erkrankung kam er nicht mehr alleine klar. Steril und langweilig hatte er sich das Leben im Berliner Ring vorgestellt. „Dabei ist es genau andersrum“, sagt der Bewohner jetzt über das emphatische Komplettpaket. Der WG-Sprecher Andreas Ballbach ergänzt: „Wir sind eine lustige Truppe, bei der es immer etwas zum Lachen gibt.“ Alle würden zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Außerdem sei der Umbau optimal geglückt. Der 56-jährige Rollstuhlfahrer muss es wissen, denn er lebt schon seit zehn Jahren in der behindertengerechten WG. Ein Urgestein nennt ihn Hermann Schulze liebevoll.

Das Wohnkonzept für selbstbestimmtes Wohnen gilt als Erfolgskonzept. „Ich gehe hier nicht mehr weg“, steht auf einem Papierwölkchen geschrieben. Auf solche haben die Bewohner ihre Wünsche und Träume geschrieben. Eine WG wie diese sei eine echte Alternative zur reinen Unterbringung, findet Ralph Stegner, Geschäftsführer der Bauhilfe Pirmasens GmbH, der das Gebäude gehört. Alles andere als ein Projekt von der Stange sei das. Den Erfolg misst er allein schon daran, dass die WG wie auch die Wohnungen im Haus immer voll vermietet sind.

Rundes Konzept mit Sterbebegleitung

Dennoch habe Ende vergangenen Jahres die Insolvenz gedroht, erzählt Schulze. Vier von sieben Bewohnern seien innerhalb kurzer Zeit verstorben. Zwar gebe es eine Warteliste für die WG-Zimmer, doch fänden viele Interessierte in der Zwischenzeit etwas anderes – statt lange zu warten. Das sei dramatisch gewesen, seufzt er. Dankbar ist er den städtischen Gemeindeschwestern plus Melanie Dedetschek und Lisa Bieber, die geholfen haben, das Haus mit Nachmietern zu versorgen.

So hat das Haus also eine neue Erfahrung gemacht: In der WG darf auch gestorben werden. „Das gehört zum Leben dazu“, findet Schulze. Daraus werde aus dem selbstverwalteten Wohnprojekt ein „rundes Konzept“, in dem es auch eine Art Sterbebegleitung gibt.