Zur Ursache des Feuers, bei dem im März in Weilerbach ein Wohnhaus abgebrannt ist, kann die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern noch nichts sagen. Auf Anfrage teilte Oberstaatsanwalt Achim Nunenmann mit, dass die Akten Ende März an die zuständige Polizeidienststelle versandt worden seien, um weitere Ermittlungen anzustellen. „Mit einem Ergebnis rechnen wir erst Ende Mai.“ In dem Haus wohnten eine 78-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann. In den Mittagsstunden hatte die Frau festgestellt, dass die Pergola Feuer gefangen hatte. Wegen des starken Windes breiteten sich die Flammen schnell aus und gingen auf das Wohnhaus über. Das Paar gelangte unverletzt ins Freie. Die Polizei schätzte damals den Schaden auf mindestens 300.000 Euro. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die Ermittlungen bei einem Brand länger andauern, stellte der Oberstaatsanwalt allgemein fest. Schließlich müsse in derartigen Fällen regelmäßig geklärt werden, ob menschliches Verschulden vorliege oder eben nicht. zs