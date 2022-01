Bei einem Wohnhausbrand im Osten der Stadt ist am Mittwoch Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei alarmierte eine Zeugin am Mittwochmorgen die Rettungskräfte. Sie hatte bemerkt, dass aus einem Wohnhaus in der Kahlenbergstraße Rauch aufstieg. Die Feuerwehr betrat das Gebäude und löschte den Brand. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein Hund konnte unversehrt gerettet werden. Menschen wurden nicht verletzt. An dem Einfamilienhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe steht laut Polizei derzeit nicht fest. Auch die Brandursache ist unklar, Ermittlungen laufen.