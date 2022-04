In einem Wohnhaus in Mehlingen hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei. Gegen 2.50 Uhr riefen die Besitzer des Hauses die Feuerwehr. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen. Die Bewohner und ein Gast versuchten, das Feuer zu löschen. Dabei atmete der Gast Rauch ein und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.