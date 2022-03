Ein Wohnhaus in der Straße Am Mühlhebel steht in Flammen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach ist derzeit im Großeinsatz, wie Heiko Laufer aus der Einsatzzentrale berichtet. Anwohner sollten wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen halten, rät Laufer. Auch sollte der betroffene Bereich weiträumig umfahren werden.