Corona hat die Volleyballer schwer gebeutelt, doch der Volleyball lebt wieder. Im Raum Kaiserslautern gibt es einen neuen großen Volleyballverein, die SG Westpfalz. In dem sich einiges zusammengefunden hat, was früher mal recht erfolgreich war.

Die neue Spielgemeinschaft ist ein Zusammenschluss aus dem TPSV Enkenbach, dem VBC und dem TFC Kaiserslautern, dem VfB Weilerbach und dem SV Steinwenden. „Neu“ ist dabei jedoch nur der Name. Das gilt jedenfalls für die erste Herrenmannschaft. Deren Kadar entspricht in dieser Saison nämlich wieder ungefähr dem der damaligen Spielgemeinschaft Kaiserslautern-Enkenbach (TPSV Enkenbach). Zur neuen Saison sind nämlich wieder viele Spieler aus der damaligen Zeit zurückgekehrt. Zum Beispiel Markus Espen, Wilhelm Pahl oder Christian Lehnen. Zudem sind noch neue Spieler wie Edgar Mendoza oder Alexis Bernhard zum Team hinzugestoßen. Letztlich kennt sich aber der größte Teil der Mannschaft von früher. Zusammen mit den neuen Spielern ist eine sehr gute Teamchemie entstanden, die sich auch auf dem Platz zeigt.

Den Aufstieg zum Ziel

In der VVRP-Verbandsliga, Staffel A, steht die Mannschaft ungeschlagen auf Rang eins. Im kommenden Frühjahr bildet sich aus den ersten beiden Teams der Staffeln A und B eine neue Gruppe. Dabei wird in den sogenannten „Play-off-Spielen“ um den Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga gespielt. „Klares Ziel ist der Aufstieg“, sagt Markus Espen, der momentan verletzt ist.

Auch bei den Damen hat sich einiges getan. Die ehemalige Regionalliga-Mannschaft des SV Steinwenden erfuhr nach 2018 einen Umbruch. Einige Spielerinnen schafften einen Karrieresprung in die Zweite Bundesliga, gehen jetzt beim SSC Freisen ans Netz. Andere gute Spieler sind nun bei den Damenmannschaften der SG Westpfalz. Die erste Mannschaft spielt momentan in der Rheinland-Pfalz-Liga. Deren Kader ist jedoch aufgrund vieler Neuzugänge aus verschiedenen Vereinen noch nicht optimal eingespielt. „Ziel ist zunächst der Klassenerhalt, damit die Mannschaft Zeit hat, sich zu finden“, sagt Spielerin Sabine Gabriel.

Neun Mannschaften

Insgesamt stellt die SG Westpfalz vier aktive Herrenmannschaften und fünf aktive Damenmannschaften. Viele davon trainieren üblicherweise in der Sporthalle der Goetheschule. Die wird momentan jedoch saniert. Ansonsten können die Mannschaften in der IGS Enkenbach-Alsenborn, oder auch in Hallen in Weilerbach und Ramstein trainieren.

Zur Sache: SG Westpfalz I auf Erfolgskurs

Die erste Herrenmannschaft der SG Westpfalz hat momentan einen Lauf. In der VVRP-Verbandsliga - Staffel A kommt sie auf folgende Bilanz: sechs Siege in sechs Spielen. Dabei hat sie bisher nur einen Satz verloren.

Doppelter Heimspieltag für die Westpfälzer. Im ersten Spiel mussten sie gegen die TSG Bretzenheim II ran. Die SG erwischte einen etwas holprigen Start. Der Satz war zu Beginn ausgeglichen, zwischenzeitlich stand es 7:7. Dann fand der Favorit immer besser in die Partie und setzte sich mit der Zeit mehr und mehr ab. Gegen Ende des Satzes wurde es noch mal spannend. Nahezu jeder Ballwechsel war hart umkämpft, es gab eine Menge sehenswerter Abwehraktionen. Letztlich ging der Satz jedoch mit 25:16 verdient an die Heimmannschaft.

Im Anschluss waren sowohl der zweite, als auch der dritte Satz relativ eindeutig. Bretzenheim konnte dem Tabellenführer nicht viel entgegensetzen. Vor allem bei der Annahme kam es häufig zu Patzern. Doch war die Gastmannschaft auch ersatzgeschwächt angereist. Der zweite Satz ging mit 25:10 und der dritte mit 25:11 an die SG Westpfalz.

Nach einer kurzen Pause stand die zweite Partie an, TSV Mommenheim hieß nun der Gegner. Ebenso wie zuvor gegen Bretzenheim kam der Favorit im ersten Satz nicht gut in die Partie. Letztlich ging dieser jedoch noch mit 25:20 an die SG.

Satz zwei und drei waren hingegen sehr eindeutig. Die SG bekam nahezu jeden Ball in der Abwehr und hatte eine wesentlich bessere Schlagquote als zuvor im ersten Satz. Ein 25:12 und 25:10 waren das Resultat. Die Westpfälzer machten somit ihren Spieltag perfekt und bauten ihre Führung in der Tabelle weiter aus.