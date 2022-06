Die Wetterbedingungen für das erste Wochenmarktfest nach zwei Pandemie-Jahren waren am Samstag perfekt, der Zustrom der Besucher erkennbar höher als zuletzt. In den Kassen der Händler machte sich dies allerdings weniger bemerkbar.

Bernd und Bettina Gass aus Otterbach waren schon länger nicht mehr in der Stadt. Das Wochenmarktfest nahmen sie als Anlass zum Schlendern und um dabei nach besonderen Angeboten – „vielleicht etwas Leckeres zum Essen“ – Ausschau zu halten. Bei den Müllers aus Hochstadt waren aus heimischem Anbau Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren und auch Zucchini, Tomaten und Auberginen gefragt. Aber ob mehr davon eingepackt wurde als sonst? Abgesehen von den Stammkunden seien viele Leute vor allem zum Schlendern gekommen, hatten Verkäuferinnen der Bäckerei Pulvermühle festgestellt. Nicht jeder kaufe Brot oder Kuchen. Fazit am Stand: „Wir müssen erst den Kassensturz“ abwarten.

Dass mehr Leute als sonst auf dem Marktplatz waren, diese aber nicht so viel einkauften, stellte Jürgen Fillibeck am Obst- und Gemüsestand der Wengers fest. „Es mag an den Preisen liegen. Oder die Leute müssen sparen, weil sie nicht wissen was kommt“, vermutete er. Zwölf Kisten mit ausgepressten Orangenschalen sprachen jedenfalls nicht von allzu großem Durst. Sonst seien es deutlich mehr, so der Händler.

Gut zu tun hatte Ludwig Servatius mit seinen „Kinderbelustigungen“. Die kleine Mia hatte sich von Maskenbildnerin Arya einen Regenbogen über die Augenpartie malen lassen. Ihre Schwester Lea entschied sich für ein Reh mit glitzernden Akzenten. Während Servatius selbst dem Nachwuchs aus einem Luftballon noch ein Schwert knüpfte und andere Knirpse die Hüpfburg zum Wackeln brachten, nutzten die Papas und Mamas entspannt die Wartezeit zum lockeren Gespräch mit anderen Eltern.

Helmut Engelhardt, der das Fest mit „Present Art Collection“ musikalisch begleitete, freute sich über die „leicht französische Atmosphäre“ am Samstag. Anstatt nur auf den Markt zu gehen, um schnell etwas einzukaufen, lieber mit einem Stück Kultur auch etwas qualitative Zeit zu verbringen: So wünschte er sich den Lauterer Wochenmarkt.

Unterm Zeltdach zwischen Bollburger und Rolling Snack waren die Tische wie fast jeden Samstag voll besetzt. Auch bei Feinkost Conrad waren schon vor der Mittagszeit freie Plätze rar. „Wir essen uns heute mal durch“, hatten die regelmäßigen Wochenmarktgänger Bärbel Fischer und ihr Ehemann sich vorgenommen. Nach einem Aperitif bei einem anderen Anbieter genoss sie sichtlich ihre Portion Rindfleisch mit Meerrettich und Gurken.

Weniger angenehm war die Erfahrung, die Familie Keller vom Wochenmarktfest mit nach Hause nahm. „Alle drei Toiletten sind geschlossen, weil sie defekt sind – und dies bei hunderten von Leuten“, empörten sie sich.