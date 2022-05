Klinik-Mitarbeiter rebellieren zu Recht

Die Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums gehen auf die Barrikaden, weil sie künftig fünf Euro am Tag berappen müssen für einen Parkplatz. Wohlgemerkt einen öffentlichen Parkplatz im Umfeld, nach dem sie in den meisten Fällen lange suchen müssen. Sie regen sich zu Recht auf. Wer im Schichtdienst im Klinikum tätig ist, hat meist gar nicht die Möglichkeit, mit dem Rad oder dem Bus zur Arbeit zu fahren. Aber das haben die Ratsmitglieder, als sie für eine generelle Parkgebühren-Erhöhung in Kaiserslautern gestimmt haben, wohl einfach nicht bedacht. Deshalb kann es jetzt nur eines geben: Die Politik muss noch mal ran. Das kann so nicht bleiben. Weil es einfach unsensibel ist. Das Westpfalz-Klinikum ist der größte Arbeitgeber in Kaiserslautern und kämpft seit Jahren mit einem enormen Fachkräftemangel. Es darf nicht sein, dass Personal jetzt auch noch durch die Parkgebühren abgeschreckt wird. Nur mal zum Nachdenken: Mitarbeiter der Stadtverwaltung und auch Lehrer an städtischen Schulen zahlen 25 Euro im Monat, um ihr Auto abstellen zu dürfen. Das Tagesticket kostet 1,40 Euro. Und wer in der Innenstadt arbeitet, Bedienstete im Einzelhandel etwa, hat immerhin noch die Option, den Wagen auf dem Messeplatz zu parken. Für nach wie vor einen Euro am Tag.

Outlet-Erweiterung hätte Auswirkungen

Die Diskussion um die Parkgebühren in der City ist mühsam. Weil sie vielschichtig ist. Natürlich ist es richtig, Kaiserslauterer zum Umsteigen aufs Rad und den ÖPNV zu bewegen, sie zu animieren, öfter mal zu Fuß zu gehen. Da kann die saftige Erhöhung der Parkgebühren einen Motivationsschub bringen. Aber die Menschen aus dem Umland, und das sind viele, schrecken zwei Euro für ein Ein-Stunden-Ticket eben auch ab. Und im Zweifelsfall ist die Busverbindung für Auswärtige in die Innenstadt mies. Finde den Fehler! Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass der Stadtrat sich gegen eine Erweiterung des Zweibrücker Outlets wehren will. Da brauche ich kein Gutachten, um zu erkennen, dass das den Städten in der Region schaden wird. Klar fahren die Leute lieber nach Zweibrücken, wenn dort das Parken fer umme ist und noch mal jede Menge neue Geschäfte hinzu kommen. Eine Erweiterung würde aber nicht nur Kunden abziehen. Es ist doch klar, dass sich das auch auf die Vielfalt der Geschäfte und deren Sortimente in unserer City auswirkt. Was gab es früher nicht alles an Boutiquen in der Stadt. Marc O´Polo, Esprit, Brax, WMF. Ist heute alles in Zweibrücken im Outlet zu finden, in Kaiserslautern nicht mehr, zumindest nicht mehr in einem eigenen Laden. Wenn die Outlet-Erweiterung auf 29.000 Quadratmeter genehmigt wird, muss sich aber auch die Landesregierung fragen lassen, welche Linie sie gedenkt zu verfolgen. Man kann doch nicht einerseits den Städten finanzielle Hilfen zusichern, um nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen, und dann so ein Riesen-Projekt passieren lassen.

Weichel und Littig wie Hund und Katz

Bleibt ein Blick auf die Stadtratssitzung am Montag. OB Klaus Weichel und CDU-Fraktionschef Michael Littig sind bekanntermaßen wie Hund und Katz. Immer auf Krawall gebürstet. Diesmal warf Weichel Littig vor, zurück in die Steinzeit zu wollen. Weil Littig zuletzt Präsenzsitzungen der Volksvertreter wollte. Er wollte dies freilich nicht, weil er durch und durch in der analogen Welt verwurzelt ist. Nein, Littig hält die Art und Weise, wie in Hybridsitzungen abgestimmt wird, für bedenklich. So bedenklich, dass er die Abstimmungsergebnisse anzweifelt. Und damit liegt er absolut richtig. Es ist schlichtweg nicht transparent, was in diesen Sitzungen passiert. Und der Bürger kann nicht nachvollziehen, wer wie abstimmt. Weil die Stadtratsmitglieder daheim an den Bildschirmen nicht zu sehen sind. Es damit kein Händeheben gibt und am Ende kein Mensch weiß, wie jetzt konkret eine Entscheidung zustande gekommen ist. Das muss künftig anders geregelt werden. Und zwar nicht erst, wenn in den Ratssaal endlich mal eine zeitgemäße Technik Einzug hält.

In Zukunft bitte mehr Transparenz

Apropos Einzug halten. Neuerdings wird seitens des Stadtvorstands immer häufiger der Versuch unternommen, Missstände unter den Teppich zu kehren. Am Montag in der Ratssitzung war das wieder so. Kommen kritische Anfragen, heißt es, das beantworte die Stadtverwaltung schriftlich. Das ist ein Unding! Wenn es bei der Führerscheinstelle, beim Bürgercenter oder dem Standesamt klemmt und Vertreter von CDU oder Grünen nachhaken, dann interessiert das auch die Bürger. Deshalb machen sie es doch. Sind ja Volksvertreter. Unmöglich auch, dass SPD-Fraktionsmitglieder CDU und Freie Wähler angingen, weil sie in Sachen Pfaffgelände noch mal nachhakten. Das gehöre nicht in die Öffentlichkeit, weil es Investoren abschrecken könnte. Aha. Das ist erstens Quatsch, weil es gar keine Hiobsbotschaften waren, die verkündet wurden. Viel schlimmer ist, dass diese mangelnde Transparenz die Bürger abschreckt. So entsteht Politikverdrossenheit.