Den ganzen Laden für sich alleine haben. Manch einer hat sich das in normalen Zeiten schon gewünscht, um ganz in Ruhe stöbern zu können. In der vergangenen Woche, in der Termin-Shopping für Einzelhändler die einzige Möglichkeit war zu öffnen, gab es wohl kaum jemanden, der den exklusiven Einkauf nicht gegen volle Läden und eine belebte Fußgängerzone getauscht hätte. Doch es tat gut, dass nach Wochen der Perspektivlosigkeit ein bisschen was möglich war. Nun sollen weitere Öffnungsschritte folgen. Jeder Schritt hin zu mehr Normalität, hilft den Einzelhändlern.

Online-Plattform nur ein Puzzleteil

Ein weiteres Puzzleteil ist die geplante Online-Plattform für Kaiserslauterer Einzelhändler. Wer lokale Geschäfte auch beim Onlineshopping stärken möchte, schaut zuerst dort, ehe er in die Tiefen des weltweiten Warenangebotes abtaucht. Dem Platzhirsch Amazon wird man damit aber keine Konkurrenz machen. Der Internetriese investiert in und um Kaiserslautern. Die einen verweisen auf neue Arbeitsplätze – wohlwissend, dass es Kritik an den Arbeitsbedingungen gibt. Die anderen treibt die Angst um, dass das Engagement Amazons, das Aus vieler ohnehin geschwächter Einzelhändler befeuert. Sind Verteil- und Logistikzentren direkt vor der Haustür, liefert der Branchenprimus womöglich noch am Tag der Bestellung. Ein weiterer Vorteil des lokalen Handels wäre dahin.

Von der Hand zu weisen, ist diese Angst nicht. Aber wer gerne abends um 22 Uhr auf der Couch sitzt und zwei Kartons voll Kleider bestellt, dem ist egal, ob die Pakete morgen oder übermorgen ankommen. Der hat auch kein Problem damit, ein Großteil der Lieferung zurückzusenden, weil Hosen zu weit sind, Schuhe nicht passen und die Farbe der Shirts in Realität doch ganz anders daherkommt.

Aber das hat doch nichts mit einem gemütlichen Einkaufsbummel zu tun. Wer durch die Innenstadt flaniert, der will stöbern, der will Dinge entdecken, von denen er noch gar nicht wusste, dass er sie gesucht hat. Der plaudert mit Freunden, verbringt Zeit mit der Familie, trifft zufällig Bekannten, sucht in einer Buchhandlung entspannt nach einer möglich Urlaubslektüre. Und er isst hier ein Eis, sitzt dort im Café und beschließt den Tag vielleicht mit einem Glas Wein und einem Essen in einem Restaurant. Das ist die Chance für die City.

Einkaufen muss ein Erlebnis sein

Einkaufen in der Innenstadt muss für die Leute ein Erlebnis sein. Dazu gehören Veranstaltungen, Musik, Außengastronomie, das Bespielen der tollen Plätze. Wichtig ist, dass die Ideen ineinandergreifen. Ein Abendmarkt als Treffpunkt oder Aktionen an Samstagen helfen den Händlern nur, wenn die Geschäfte dann auch geöffnet sind.

Die Gelder aus dem Landesfördertopf können als Anschub dienen, um Leben in die Stadt zu bekommen, sobald es die Corona-Krise zulässt. Dafür müssen alle Akteure an einem Strang ziehen: Einzelhändler und Gastronomen wissen doch am besten, was ihnen helfen könnte. Sie müssen sich mit Ideen an der Online-Plattform der Stadt beteiligen, genauso wie die Bürger, die danach wieder in die Innenstadt kommen sollen. Wer nun nicht mitmacht, darf später nicht meckern.

Citymanager wird schnell gebraucht

Leerstände lassen sich dadurch dennoch nicht vermeiden. Ladenlokale neu zu vermieten, dürfte ebenso schwer wie notwendig sein. Denn wer läuft schon gerne durch eine Innenstadt, in der jedes dritte Schaufenster leer ist. Gerade in der ersten Zeit nach der Krise sind die Vermieter gefragt. Zeigen die sich flexibel, wird der Neustart leichter. Gespräche mit Hausbesitzern, Koordination von Veranstaltung, Einbinden von Gastronomen, Einzelhändlern und Bürgern – der Citymanager, den es besser früher als später braucht, wird ein Mammutprogramm vor sich haben. Ob die City gut aus der Krise kommt, wird auch mit seinem Geschick verbunden sein, alle Akteure mitzunehmen.