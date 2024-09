Die Europäische Mobilitätswoche hat das Ziel, Bürgern die nachhaltige Mobilität vor Ort näherzubringen. Erstmals wird die Stadt Kaiserslautern an der Veranstaltung vom 16. bis 22. September teilnehmen. Da für Mitte September ohnehin einige Projekte geplant sind – etwa die Woche der Klimaanpassung –, können im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche Themen verknüpft werden. Das Programm, das für diese Woche aufgestellt wurde, startet am Montag, 16. September, in der Stadtbibliothek. Dort ist ein Tisch mit Büchern zu Mobilitätsthemen und zur Klima(wandel)anpassung aufgestellt.

Ins Programm aufgenommen wurde auch ein Spaziergang ins Grübentälchen. Dabei soll auf die Quartiersbegrünung aufmerksam gemacht und erläutert werden, wo noch Optimierungsbedarf besteht, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche noch geplant sind. „Wir hoffen auf eine starke Bürgerbeteiligung“, sagt Ute Rottler. Sie ist Quartiersmanagerin und arbeitet, mit einigen Unterbrechungen, seit mehreren Jahren im 2016 eröffneten Stadtteilbüro Grübentälchen.

„Die Leute wollen mehr Grün“

„Wir hatten im vergangenen Jahr einen Bürgerworkshop und auch eine Umfrage auf KL-Digital zu den Themen Grünflächen in Kaiserslautern und dem Stadtbild erstellt. Bei der Umfrage haben rund 60 Leute mitgemacht, und eines wurde dabei klar: Die Leute wollen mehr Grün“, schildert Rottler. Bei dem eineinhalbstündigen Spaziergang sollen Punkte angesteuert werden, „die schon erneuert wurden, oder bei denen etwas geplant ist“. Unter anderem gehen die Teilnehmer durch den Asternweg, am Stadtteilgarten vorbei und sie besuchen die Grünfläche in der Mennonitenstraße.

Bevor es allerdings raus auf die Straßen geht, werden die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Anja Jung, sowie Gerhard Prottung vom Referat Grünflächen im Stadtteilbüro sein. Dort beantworten sie Fragen der Bürger und halten Vorträge über geplante und abgeschlossene Maßnahmen. „Viele Bewohner beschweren sich über den Mangel an Grün, aber wissen selbst nicht, was alles im Rahmen der Möglichkeiten ist. Deshalb hoffe ich, dass viele an diesem Abend kommen.“ Es gehe darum, wie Privatpersonen ihre Fassaden begrünen können, und wie das finanziert werden könne, sagt Rottler. „Die Leute sollten diesen Abend als Chance sehen, ihre eigenen Ideen einzubringen.“

Treffpunkt ist am Montag, 16. September, um 18 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.