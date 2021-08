Vor 20 Jahren war ganz Kaiserslautern ein Aquarium. Damals lief die Aktion „Fishing for fantasy“, überall tauchten bunte Fische im Stadtbild auf. Sie standen auf Podesten, schwammen in Blumenrabatten, hingen in den Bäumen. Manche der künstlerisch gestalteten Exemplare haben die Aktion überlebt.

Bewegungsmanagerin Jennifer Höning will sie wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Sie plant sozusagen Touren „Von Fisch zu Fisch“. Die 38-jährige Physiotherapeutin, die für den Nebenjob beim Landessportbund angestellt ist, hofft darauf, so vor allem auch ältere Menschen oder Mütter mit dem Kinderwagen zu Kurzspaziergängen durch die Innenstadt oder die Ortsteile zu animieren.

Zu Fuß unterwegs zu den bunten Fischen

„Ich will den Leuten Spaß an Bewegung vermitteln, sie runter von der Couch holen“, sagt sie. Und es müsse ja nicht jeder gleich zum Humbergturm hochjoggen. So sei sie auf die Idee mit den Fischtouren gekommen. Die ersten Routen zu den bunten Fischen, von denen seinerzeit viele künstlerisch gestaltet worden sind, hat sie schon ausgearbeitet – eine in Mölschbach, eine auf den Erzhütten. Auch von der Kalause in Richtung „K in Lautern“ will sie die Leute auf Trab bringen. Rund um die Fliegerstraße geht eine andere barrierefreie Runde.

Bestenfalls entstehe ein Faltblatt mit Rundkursen, sagt sie. Doch bis es soweit kommt, will sie zunächst wissen, wo die Kaiserslauterer Fische sich heute noch überall verstecken. Dazu bitte sie Bürger um Mithilfe. Sie sollten sie unter Telefon 01717894039 kontaktieren oder ihr eine Email j.hoening@lsb-rlp.de schreiben. Sie habe auch schon Laufgruppen sensibilisiert, ihr Fisch-Funde zu melden.

RHEINPFALZ startet Leseraufruf

Die RHEINPFALZ, liebe Leserinnen und Leser, ruft zusätzlich dazu auf, Erinnerungen an die Aktion „Fishing for Fantasy“ zu schildern. Schreiben Sie uns, wie Sie die Aktion damals fanden, schildern Sie uns Anekdoten aus dem Jahr 2001, vielleicht hatten sie selbst einen Fisch bemalt. Und senden Sie uns Fotos und Texte an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.