Die Stadtbildpflege will – auch aufgrund von Beschwerden – in zahlreichen Straßen nicht nur wie bislang die Reinigung der Fahrbahn, sondern auch die der Gehwege übernehmen. Wo das umgesetzt werden soll und was es für die Gebührenhöhe bedeutet, war Thema im Werkausschuss.

Die Stadtbildpflege (SK) will im Zuge der Satzungsänderung, die für November/Dezember im Stadtrat vorgesehen ist, zwei neue Reinigungsklassen für das Säubern der Fahrbahnen