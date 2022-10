An zwölf Kickertischen geht es am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr in der Mall „K in Lautern“ rund. Die rheinland-pfälzischen Tischfußball-Ligen veranstalten dort ihren Abschluss-Spieltag.

Sowohl die Vertreter der Landes- als auch die der Verbandsliga werden mit je zehn Mannschaften vor Ort sein, dazu kommen vier Teams aus der Bezirksliga. Neben dem Landesmeister werden die Auf- und Absteiger der rheinland-pfälzischen Ligen ermittelt. Zudem werden die beiden Plätze für die Regionalliga ausgespielt.

Es sind spannende Spiele zu erwarten, verspricht der 1. Kicker Club Kaiserslautern, dessen Landesliga-Team mit den aktuellen Weltmeistern Verena Rubel (Damen-Nationalmannschaft) und Peter Groß (Senioren-Nationalteam) antritt. An einem zusätzlichen Kickertisch können Besucher gegen Spieler des Bundesligateams antreten.