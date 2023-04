Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte Enno Werle am 5. Dezember in der Royal Albert Hall im Scheinwerferlicht gestanden. Zwar nicht als Boxer im Ring, aber als Cutman in Agit Kabayels Ecke. Der deutsche Profiboxer sollte da eigentlich als Herausforderer gegen den Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury antreten. Doch der Kampf wurde abgesagt.

Nicht nur für Kabayel, sondern auch für Werle eine überaus enttäuschende Wendung. Hatte er sich doch auf diesen Auftritt in der Metropole an der Themse gefreut. Als Cutman bei einem Schwergewichtskampf