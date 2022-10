Die alljährliche Rate- und Geschicklichkeits-Wanderung des TuS Erfenbach mit der Vergabe des „Goldenen Wanderschuhs“ findet am Feiertag Allerheiligen, Dienstag, 1. November, statt. Start ist um 14 Uhr am Sportheim „Zum TuS“ in Erfenbach. Bei einer kleinen Wanderung mit verschiedenen Wissens- und den anschließenden Geschicklichkeitsspielen am Sportplatz können sowohl Eltern als auch alle Kinder ihr Können und Wissen unter Beweis stellen. Die „Goldenen Wanderschuhe“ werden anschließend beim gemütlichen Beisammensein im Sportheim verliehen.