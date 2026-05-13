Studierende der Wirtschaftswissenschaften haben die Studienbedingungen an der RPTU Kaiserslautern-Landau im aktuellen CHE Hochschulranking als positiv bewertet.

In das Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), ein umfassender Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum, fließen Bewertungen von Studierenden zu den Studienbedingungen ein. Sie vergeben Bewertungen in 17 Kategorien – darunter Studienorganisation, Lehrangebot oder Raumsituation, heißt es in einer Pressemitteilung der Rheinland-pfälzischen Technischen Universität (RPTU). Im aktuellen Ranking habe die RPTU in den Bereichen Studienorganisation, Lehrangebot, Betreuung sowie Bibliotheksausstattung sehr gut abgeschnitten. Sowohl im Studiengang Betriebswirtschaftslehre als auch im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen hätten Studierende zudem vom technisch-naturwissenschaftlichen Profil der Universität profitiert, so die RPTU.

Laut der RPTU setzen die aktuellen Ergebnisse „eine Reihe sehr guter Bewertungen fort, die die RPTU in den vergangenen Jahren über viele Fächer hinweg erzielt hat“. Die Studierendenurteile im Ranking zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen werden als Sternebewertungen dargestellt. Online auf HeyStudium ist das vollständige CHE Hochschulranking mit Bewertungen von rund 120.000 befragten Studierenden abrufbar.