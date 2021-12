BRUCHMÜHLBACH-MIESAU. Einstimmig wurden die Wirtschaftspläne für 2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen.

Für das Wasserwerk sind im Erfolgsplan Erträge von rund 4,93 Millionen Euro eingeplant, denen 5,04 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüberstehen, also ist ein Verlust von 110.000 Euro zu erwarten. Das Kanalwerk hingegen weist ein Plus von 38.900 Euro aus. Hier wird im Erfolgsplan mit Erträgen von 2,45 Millionen Euro und mit Aufwendungen von 2,41 Euro gerechnet.