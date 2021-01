Er zählt zu den Machern der digitalen Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz: August Altherr war über 30 Jahre lang bei John Deere beschäftigt und hat Kaiserslautern als Zentrum der Digitalisierung wesentlich mit vorangebracht. Jetzt ist er von Wirtschaftsminister Volker Wissing mit der Wirtschaftsmedaille für sein außerordentliches Engagement für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz geehrt worden.

„Es bedarf Persönlichkeiten wie August Altherr, die über den Tellerrand schauen, die verschiedene Fachdisziplinen miteinander verbinden, die offen für neue Herangehensweisen sind und Menschen motivieren können, auch Unkonventionelles als Bereicherung zu begreifen, damit neue Ideen groß werden können. Gerade dann entsteht neues Wissen, das wir brauchen, wenn wir die Herausforderungen der Zeit durch technischen Fortschritt und nicht durch individuellen Verzicht meistern wollen“, sagte Wissing.

Altherr habe wesentlich dazu beigetragen, dass sich Kaiserslautern zum Kompetenzzentrum für Digitalisierung entwickelt hat und Anwendungen wie 5G zum Standard-Repertoire der Forschungsinstitute gehören, attestierte ihm Wissing: „August Altherr hat sich in herausragender Weise um die Wirtschaft und insbesondere die Digitalisierung der Landwirtschaft verdient gemacht und Rheinland-Pfalz als Innovationsstandort erheblich gestärkt.“

Altherr ist in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen. Der 62-Jährige absolvierte an der Technischen Universität ein Maschinenbau-Studium und begann seine berufliche Karriere im Traktorenwerk von John Deere in Mannheim. Dort wurde er schnell vom „Konstrukteur“ zum „Manager Product Engineering“ und war von 2003 bis 2011 verantwortlich für die gesamte Entwicklung der Mannheimer Traktoren. 2011 übernahm Altherr die Leitung des 2010 eingeweihten „European Technology and Innovation Center“ (ETIC) von John Deere in Kaiserslautern, an dessen Konzeption und Gründung er wesentlich beteiligt war.

Das ETIC sei ein wichtiger Treffpunkt für Ingenieure unterschiedlicher Generationen und Disziplinen, so das Wirtschaftsministerium. Dieser Austausch sei Altherr stets ein wichtiges Anliegen gewesen – so forschen, lernen und arbeiten am ETIC Studierende zusammen mit Ingenieuren aus verschiedenen Disziplinen. Wissing: „Es ist die Stärke von August Altherr, Menschen zusammenzubringen und sie für eine Sache, für ein Ziel zu begeistern.“ Unter anderem hat Altherr den Förderverein „Digital Farming“ initiiert. Der Verein verbindet Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich digitalisierte Landwirtschaft eng miteinander. Über den Verein wird zum Wintersemester 2020/21 eine Professur zum „Digital Farming“ an der TU Kaiserslautern finanziert.