Sie befördern Menschen nicht nur von A nach B, sondern sind oft auch Psychologen, Blitzableiter und Einkaufshilfe in einer Person: Taxifahrer spüren oft als erste, wie es einer Gesellschaft geht.

Nicht jeder, der Taxi fahren möchte, kann dies so ohne weiteres tun. Denn, was viele nicht wissen: Das Taxi-Gewerbe ist gesetzlich reglementiert. So entscheidet