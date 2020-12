Die LLG Landstuhl steht für ihren über die regionalen Grenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarktlauf, den so ziemlich das gesamte Laufvolk in den letzten Jahren bei Eiseskälte einmal absolviert hat. In diesem Jahr fiel die 32. Ausgabe des Laufes, der an der Sickingensporthalle startet und in der Stadtmitte endet, der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir wünschen uns für das kommende Jahr natürlich wieder unseren Weihnachtsmarktlauf zurück“, erklärt LLG-Sportwart Lucas Bambach.

Hunderte Läufer in Landstuhl

Der 7600 Meter lange Hauptlauf war das Highlight der Laufveranstaltung, bei der mehrere hundert Läufer durch das Herz von Landstuhl sprinteten. Zusätzlich zum Weihnachtsmarktlauf gehört auch der Nanstein-Berglauf in den Laufkalender des Landstuhler Klubs. Die 7100 Meter lange Tour auf Waldwegen und Pfaden hin zur Burgruine Nanstein soll im kommenden März ebenfalls wieder stattfinden.

Gruppentraining für den Nachwuchs

Der 20-jährige Lucas Bambach, der sich zweimal in der Woche für den Lauftreff der Erwachsenen verantwortlich zeigt, wünscht sich aber allen voran den Sport für den LLG-Nachwuchs zurück. „Es ist ohnehin schon schwer, Kinder für Wettkämpfe zu motivieren. Wir haben nicht wie beim Fußball einen Spielplan, nach dem wöchentlich eine Partie ansteht. Bei uns ist manchmal wochenlang Pause dazwischen“, erklärt der Lehramts-Student, der in Landstuhl wohnt. „Es wäre auch deshalb wichtig, dass wir in irgendeiner Form Gruppentraining anbieten könnten. Alleine macht es zum einen weniger Spaß, und dann ist es auch so, dass manche Kinder alleine gar nicht trainieren“, fügt Bambach an, der mit dem Nachwuchs, den federführend seine Mutter Katja Bambach trainiert, im Sommer zumeist auf der Bahn, aber auch gerne mal auf Waldwegen laufen geht.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.