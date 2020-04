Ab heute gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften Mundschutzpflicht. Auf der Straße tragen mittlerweile immer mehr Menschen auch einen Mund-Nasen-Schutz. Unser Fotograf Reiner Voß hat am Samstag Menschen mit Mundschutz auf dem Wochenmarkt fotografiert, auch als Appell, gerade andere durch Mundschutz zu schützen. Abstand halten ist auch mit Mundschutz oberstes Gebot. Das gilt, soweit möglich, auch in Bussen und Bahnen.