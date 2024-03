Wenn im Fritz-Walter-Stadion in der laufenden Saison der Ball rollt, dann sitzen auf der Südtribüne 14 Menschen, die ansonsten wahrscheinlich nicht den Weg ins Stadion gefunden hätten. Hinter der Aktion steckt die Fangruppe „Wir sind Betze“ und deren Gründer Frieder Mathis. Was als einmalige Aktion geplant war, wird im Rahmen „Betze Engel vor Ort“ übers Saisonende hinaus fortgesetzt.

Frieder Mathis denkt oft an den FCK. Seit der Jugend ist der 62-Jährige dem 1. FC Kaiserslautern verfallen, Fan der Roten Teufel durch und durch, seit „ewigen Zeiten“, wie er sagt, auch Dauerkartenbesitzer. Im Sommer, vor Saisonbeginn kam ihm eine Idee, wie nicht nur der Verein, sondern vor allem Fans – oder solche, die es noch werden wollen – profitieren können.

Wichtige Rollen spielen dabei das Fritz-Walter-Stadion, 14 Dauerkarten, die „Betze-Engel“ und die Fangruppe „Wir sind Betze“. Warum nicht Menschen einen Stadionbesuch ermöglichen, die sich sozial engagieren und es verdient haben, mal ins Stadion zu kommen? Menschen die es sich vielleicht auch nicht leisten können? Und ist es nicht schöner, wenn man im Stadion nicht nur allein oder zu zweit sitzt, sondern gleich eine ganze Gruppe bekannter Gesichter und Freunde dabei hat? Gesagt, getan. „Die Idee kam mir einfach in den Sinn“, sagt Mathis, der kurzerhand 14 Dauerkarten für die Südtribüne im Fritz-Walter-Stadion orderte und einen Aufruf in der Facebookgruppe „Wir sind Betze – FCK ein Leben lang“ schaltete. Tenor: „Wer hat Lust auf ein Heimspiel beim FCK?“ Einzige Voraussetzung: Es muss eine soziale Einrichtungen sein, eine Gruppe, ein Verein, eine Organisation, die sich für andere Menschen einsetzt.

Mehr Bewerbungen als Heimspiele

Die Bewerbungen ließen nicht lange auf sich warten. Die Saison hat 17 Heimspiele, die Anzahl der Bewerbungen überstieg das Angebot, Mathis musste sortieren, Termine schieben und auch spezielle Bedürfnisse berücksichtigen. „Wenn Bewohner eines Altenheims ins Stadion gehen, sollte das kein Abendtermin sein, das wird sonst zu spät“, sagt er. Seit Sommer waren nun schon unterschiedliche Gruppen aus der kompletten Pfalz im Stadion: so zum Beispiel die Lebenshilfe Weilerbach, das Rote Kreuz in Landstuhl, Mama/Papa hat Krebs oder die Freiwillige Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg. Beim Heimspiel gegen Wiesbaden im April ist beispielsweise eine Gruppe der von der RHEINPFALZ unterstützten Altenhilfe „alt – arm – allein“ mit im Stadion.

Hand in Hand mit den „Betze-Engel“

Mathis hat vor einigen Jahren die Facebook-Gruppe „Wir sind Betze“ gegründet, die auch die Dauerkarten für die Aktion finanziert. Der Gruppe in dem Sozialen Netzwerk gehören mittlerweile mehr als 18.000 Menschen an. Mehr noch: Aus der Facebookgruppe hat sich mittlerweile auch ein Fanclub herausgegründet mit 1800 Mitgliedern. Bei der Aktion mit den Dauerkarten arbeitet „Wir sind Betze“ Hand in Hand mit den „Betze-Engeln“, dem 2010 gegründeten Sozialprojekt des FCK, in dem soziales Engagement beim Verein gebündelt wird. „Betze-Engel“-Botschafter ist Horst Schömbs, den meisten Stadionbesuchern als Stadionsprecher bekannt.

In der Pause bei den Heimspielen wird die Gruppe auch immer im Rahmen der Fan-Grüße von RPR1 begrüßt, berichtet Mathis, was bei den Gästen immer gut ankomme. „Diese freuen sich sehr auf den Stadionbesuch“, sagt Mathis. Dabei spiele das Ergebnis des Spiels dann meist eine untergeordnete Rolle: „Die freuen sich auch, wenn es keinen Sieg gibt, da es für jeden ein besonderes Erlebnis ist, im Stadion dabei zu sein.“

Chancen für Heimsieg: etwa 50-50

In dieser Saison standen die Chancen auf einen Heimsieg bisher 50-50: Sechs Partien wurden gewonnen, genauso viele verloren, dazu ein Unentschieden – die beiden Pokalsiege zuhause gegen Köln und Nürnberg nicht mitgerechnet. Kommende Saison geht es weiter: „Die Aktion verlängern wir übers Saisonende hinaus“, berichtet Mathis. Nicht alle Bewerbungen haben in die laufende Saison gepasst, alle sollten aber berücksichtigt werden.